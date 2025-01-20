В Сыктывкаре пристав получил благодарность суда

На выходе из зала судебного заседания судье стало плохо. Обморок. А рядом никого. Благо младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Денис Лебедев внимателен на посту постоянно. Необычный звук на полэтажа выше – и старший лейтенант внутренней службы уже на месте происшествия.

Далее – по инструкции, которую ежедневно получают сотрудники Отделения специального назначения УФССП России по Коми.

Благодаря оперативному реагированию Дениса Лебедева судья своевременно передан в руки медиков. Угроза здоровью миновала.

Поступок судебного пристава по ОУПДС отмечен благодарностью администратора суда.