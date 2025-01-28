В Сыктывкаре начинающий предприниматель вернул государству бизнес-пособие

Малоимущий житель Сыктывкара решил выпускать сувениры. Составил план первоначальных расходов на четверть миллиона, заключил с центром соцзащиты социальный контракт по направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» и получил нужную сумму.

Предприниматель в течение года был обязан подтверждать целевое расходование пособия, но отчитался только за половину. Из-за нарушений условий контракта центр соцзащиты потребовал вернуть все 250 тысяч.

Поскольку мужчина не сделал это добровольно, бюджетное учреждение обратилось в суд, и в ОСП по Эжвинскому району г. Сыктывкара было возбуждено исполнительное производство.

Пристав вынесла запрет на регистрационные действия с квартирой должника, обратила взыскание на счета.

Меры принудительного исполнения действовали до тех пор, пока должник не направил в службу платежный документ, свидетельствующий об оплате долга напрямую взыскателю.

Приставы Коми напоминают: при оплате задолженности по реквизитам взыскателя в интересах должника немедленно уведомить об этом службу и приложить платежные документы. Направить приставу квитанцию о погашении долга можно в личном кабинете на портале Госуслуг, выбрав соответствующую тему обращения.

Другими словами, оплата долга напрямую взыскателю без уведомления пристава и подтверждающих документов не обеспечит автоматической отмены наложенных запретов и ограничений.