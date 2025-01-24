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В равных долях

ОтНовости Читателей

Янв 24, 2025

Водитель отвлекся на упавший мобильный телефон, его Kia врезалась в припаркованный Ford, который, в свою очередь, ударил «Ниву». Полиса ОСАГО виновник ДТП не имел, поэтому владелица обоих пострадавших автомобилей обратилась в суд. В качестве соответчика к участию в деле был привлечен собственник Кia.

Суд согласился с выводами экспертизы о размере ущерба и взыскал в пользу истицы 363,4 тыс. рублей, поделив сумму поровну между причинителем вреда и собственником источника повышенной опасности.

Исполнительные производства были возбуждены по месту регистрации должников – в Сыктывдинском и Корткеросском районах. Оба получили постановления приставов на портале Госуслуг. И если один оплатил задолженность немедленно, то второй не учел, что для добровольного исполнения требований отведено пять дней, поэтому его расходы увеличились почти на 13 тыс. рублей исполнительского сбора.

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