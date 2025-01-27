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Управляющая компания в Сыктывкаре принудительно компенсировала ущерб от потопа

ОтНовости Читателей

Янв 27, 2025

Общедомовой стояк горячего водоснабжения прорвало, и двухкомнатная квартира серьезно пострадала – эксперт оценил восстановительный ремонт в 236 тыс. рублей. Управляющая компания не стала компенсировать ущерб добровольно. В суде – с учетом штрафа и судебных расходов – сумма выросла в 1,6 раза.

Возбудив исполнительное производство о взыскании 389 тыс. рублей, судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 предупредила директора управляющей компании об уголовной ответственности за неисполнение решения суда и, так как долг не был оплачен в пятидневный срок, обратила взыскание на счет управляющей компании.

Поступающие в банк средства перенаправлялись на депозит службы до полного исполнения требований.

Взыскание исполнительского сбора выделено в самостоятельное исполнительное производство.

От Новости Читателей

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