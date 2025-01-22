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Укус собаки обошелся хозяйке в 200 тысяч рублей

ОтНовости Читателей

Янв 22, 2025

Гостья хотела снять видео с крупной собакой подруги, но обычно спокойный питомец испугался резких движений и укусил лицо девушки. Рана воспалилась,  пришлось лечь в стационар, потом обратиться за помощью к косметологам.

Несмотря на деятельное участие хозяйки собаки в устранении последствий происшествия, девичья дружба закончилась. Бывшие подруги продолжили выяснять отношения в суде, куда был подан иск о взыскании 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования частично и обязал ответчицу выплатить пострадавшей 200 тыс. рублей. Исполнительный лист поступил в ОСП по Сыктывкару № 2.

Судебный пристав-исполнитель направила должнице постановление о возбуждении исполнительного производства в личный кабинет на портале Госуслуг. И предупредила об исполнительском сборе в случае пропуска срока, установленного для добровольного исполнения требований. 7 % от взыскиваемой суммы в данном случае – 14 тыс. рублей.

В результате принудительного исполнения 200 тыс. рублей направлены взыскательнице, 14 тыс. рублей пополнили госбюджет.

От Новости Читателей

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