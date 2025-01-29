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Участник СВО из Усть-Вымского района погасил миллионный долг перед сыном

ОтНовости Читателей

Янв 29, 2025

Судебный приказ о взыскании алиментов житель Усть-Вымского района получил в 20. Следующие полтора десятка лет он копил задолженность. В отсутствие постоянного заработка перечислял на содержание ребенка незначительные суммы с большими перерывами, за что, в частности, привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и в качестве наказания 30 часов безвозмездно трудился на благо родного села.

Регулярными платежи стали осенью 2023 года, когда должник заключил контракт с министерством обороны. Тем не менее к 18-летию сына долг оставался огромным – больше миллиона рублей.

Военнослужащий мог и дальше перечислять в счет погашения задолженности по алиментам часть довольствия, но поступил иначе – разом внес на депозит службы все, что в свое время недодал первенцу. Деньги немедленно направлены взыскателю.

От Новости Читателей

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