Сыктывкарцу не удалось оспорить расчет задолженности по алиментам

40-летний сыктывкарец последние три года выплачивал алименты сыну только из пенсии и утверждал, что других доходов у него нет. Но Сыктывкар – город маленький. Бывшей супруге стало известно, что должник работает в такси, и она ходатайствовала о возобновлении исполнительного производства.

Ответы на запросы, направленные судебным приставом в таксопарки и банки, данные агрегатора такси не оставили сомнений: должник занимается пассажирскими перевозками на личном транспорте.

Так как документально подтвержденных сведений о доходах мужчина не предоставил, заложенность по алиментам была рассчитана исходя из средней заработной платы в стране. За 22 месяца она достигла 427 тыс. рублей.

Попытка оспорить расчет задолженности не увенчалась успехом. Суд исследовал все обстоятельства дела и оставил требование истца признать постановление пристава незаконным без удовлетворения.