Специализированное отделение судебных приставов в Коми перечислило в госказну больше миллиарда

Специализированное отделение судебных приставов по Республике Коми Главного межрегионального управления ФССП России в 2024 году взыскало 857 млн рублей налоговой задолженности, 59 млн рублей исполнительского сбора, 95 млн рублей административных штрафов. В возмещение ущерба, причиненного преступлением, в доход государства перечислено более 7 млн рублей, свыше 47 млн взыскано с должников по коррупционным штрафам.

В минувшем году окончено 83 исполнительных производства о предоставлении жилья гражданам, 55 квартир из общего числа предоставлено детям—сиротам.

Специализированное отделение судебных приставов (СОСП по Республике Коми) создано 20 апреля 2023 года. Новое подразделение занимается особо важными исполнительными производствами.

В компетенцию СОСП по Республике Коми входят исполнение социально значимых судебных решений, в частности, о предоставлении жилья (в том числе детям-сиротам), обеспечение лекарственными препаратами и средствами реабилитации, о капитальном ремонте дорог и иные, по которым должниками выступают органы государственной власти; взыскание налоговых и таможенных платежей; взыскание уголовных штрафов и ущерба, связанных с преступлениями коррупционной направленности; взыскание задолженности свыше 100 млн рублей.

СОСП по Республике Коми возглавляет майор внутренней службы Евгения Викторовна Шангина.

Отделение располагается по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110.

Приемные часы: вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 12:00 до 18:00. Предварительная запись через портал Госуслуг позволяет выбрать любое удобное время в каждый будний день.