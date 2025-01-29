5 канал Инта

Ситуация с расчисткой снега в Коми остается неудовлетворительной

От5 канал Инта

Янв 29, 2025 #Инта

Ситуация с расчисткой снега в Коми остается неудовлетворительной

В Коми будет разработана региональная программа обновления парка коммунальной техники, так как причиной плохого содержания дорог и дворов зимой во многих городах и районах является нехватка снегоуборочных машин. Временно исполняющий обязанности Главы республики поручил правительству представить конкретные предложения. При этом Ростислав Гольдштейн отметил, что пополнение автопарка не решит проблему очистки дорог от снега. Прежде всего нужно правильно организовать работу с соблюдением всех нормативов, которые должны быть указаны в договорах на обслуживание. Ситуация с расчисткой снега остается неудовлетворительной. Поручения, которые были даны на прошлом совещании, действуют постоянно. Каждый зампред правительства республики, закреплённый за определёнными муниципалитетами, несёт за их исполнение персональную ответственность.

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Жители сел ждут ввода в эксплуатацию зимней автодороги

Янв 29, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

Стартовало онлайн–обсуждение объектов благоустройства

Янв 29, 2025 5 канал Инта
5 канал Инта

Оперативно-профилактическое мероприятие «ТРАССА»

Янв 29, 2025 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Участник СВО из Усть-Вымского района погасил миллионный долг перед сыном

Янв 29, 2025 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Ситуация с расчисткой снега в Коми остается неудовлетворительной

Янв 29, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Жители сел ждут ввода в эксплуатацию зимней автодороги

Янв 29, 2025 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Стартовало онлайн–обсуждение объектов благоустройства

Янв 29, 2025 5 канал Инта 0 Comments