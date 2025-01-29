Ситуация с расчисткой снега в Коми остается неудовлетворительной





В Коми будет разработана региональная программа обновления парка коммунальной техники, так как причиной плохого содержания дорог и дворов зимой во многих городах и районах является нехватка снегоуборочных машин. Временно исполняющий обязанности Главы республики поручил правительству представить конкретные предложения. При этом Ростислав Гольдштейн отметил, что пополнение автопарка не решит проблему очистки дорог от снега. Прежде всего нужно правильно организовать работу с соблюдением всех нормативов, которые должны быть указаны в договорах на обслуживание. Ситуация с расчисткой снега остается неудовлетворительной. Поручения, которые были даны на прошлом совещании, действуют постоянно. Каждый зампред правительства республики, закреплённый за определёнными муниципалитетами, несёт за их исполнение персональную ответственность.