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Разыскное задание выполнено

ОтНовости Читателей

Янв 10, 2025

Где родилась – не пригодилась: в родном районе бизнес не пошел, поэтому девушка вместе с долгами перебралась в столицу Коми.

Судебный пристав, которая ведет исполнительные производства о взыскании налогов, о переезде не была уведомлена и, потеряв должницу из виду, объявила исполнительный розыск.

Так как основной род занятий должницы – оказание услуг, разыскники начали с поиска рекламы. И нашли – в соцсети. Так появился номер телефона, но как мужчине договориться о личной встрече с мастером реконструкции волос? Попросить сертификат для жены! И не электронный, как было предложено, а непременно бумажный, чтобы в конверт положить.

В назначенное время в «кабинет красоты» пришел не внимательный муж, а сотрудник органов принудительного исполнения. У должницы отобрано объяснение, зафиксирован ее адрес в Сыктывкаре.

Исполнительные производства будут переданы из сельского отделения судебных приставов в городское.

От Новости Читателей

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