Приставы Ухты исполнили решение суда о взыскании арендной платы

Ухтинская предпринимательница арендовала в Сыктывкаре у московской компании торговые площади под мебельный магазин. Но в нарушение принятых обязательств больше года не вносила арендную плату. Арендодатель обратился в Арбитражный суд Москвы и предъявил в Отделение судебных приставов по Ухте исполнительный лист о взыскании 1, 4 млн рублей.

Судебный пристав направила должнице постановление о возбуждении исполнительного производства посредством портала Госуслуг, в котором предупредила о последствиях неисполнения решения суда.

В обеспечительных целях были запрещены регистрационные действия с дорогостоящими легковыми иномарками и грузовым транспортом, наложен арест на счета.

Благодаря принудительным мерам долг перед взыскателем погашен полностью. В бюджет направлено около 100 тыс. рублей исполнительского сбора.