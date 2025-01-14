Приставы Коми проводят конкурс для журналистов

В Федеральной службе судебных приставов стартовал Всероссийский конкурс на лучшее информационное освещение деятельности ведомства в 2025 году. Первый этап проводят региональные Управления.

В конкурсе шесть номинаций: «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании», «Лучший материал в интернет-СМИ», «Лучший фоторепортаж» и «Лучший проект в социальных медиа».

Заявки на участие оформляются в произвольной форме с указанием фамилии, имени и отчества автора, места работы и должности, названия конкурсной работы, номинации, в которой она представлена, адреса электронной почты и контактного телефона.

Сама конкурсная работа предоставляется в электронном виде. Публикация в печати или в интернет-СМИ – в формате PDF. Материалы в интернет-СМИ могут быть также представлены в текстовом формате с указанием активной ссылки на интернет-страницу издания. Телевизионные и радиоматериалы принимаются в форматах AVI, MPEG и МРЗ.

При определении победителей традиционно будут учитываться оригинальность подачи материала, актуальность и полнота раскрытия темы. Не менее важно и качество аудио- и видеоряда.

Уважаемые журналисты, направляйте заявки и работы до 30 сентября на электронную почту press@r11.fssp.gov.ru c пометкой «Конкурс СМИ».