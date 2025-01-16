Оn-line Среда (12 выпуск) 15.01.2025





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 – Начало/приветствие.

0:36 – С 2025 года выплаты по программе «Земский учитель» в новых регионах увеличены до 2 млн. рублей.

2:15 – С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован.

2:48 – До конца 2025 года продлен особый порядок продажи зарубежных лекарств.

3:29 – Пенсионеров ждут четыре индексации.

4:17 – В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты.

5:44 – Россиянам назвали стоимость покупки пенсионного балла в 2025 году.

7:37 – Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году.

8:46 – Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах защитить детей от агрессии в видеоиграх.

10:18 – В России создадут рейтинг частных клиник.

11:03 – В России фиксируют всплеск гриппа, который вызывает пневмонию всего за сутки.

11:45 – Роскомнадзор обязал WhatsApp выдавать данные

о пользователях сотрудникам ФСБ по первому требованию.

12:45 – Стройжилтехнадзор Коми привлечет управляющие организации к ответственности за нерасчищенные дворы.

Вопросы

14:04 – Будет ли в этом году оборудована купель на Восточном?

15:19 – Где будет храниться лампада, переданная арктической экспедицией?

16:01 – Почему снесли старую снежную горку, и кто построил новую?

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Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч!