Оn-line Среда (12 выпуск) 15.01.2025

Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!
Новости
0:00 – Начало/приветствие.
0:36 – С 2025 года выплаты по программе «Земский учитель» в новых регионах увеличены до 2 млн. рублей.
2:15 – С 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован.
2:48 – До конца 2025 года продлен особый порядок продажи зарубежных лекарств.
3:29 – Пенсионеров ждут четыре индексации.
4:17 – В России с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские авиабилеты.
5:44 – Россиянам назвали стоимость покупки пенсионного балла в 2025 году.
7:37 – Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году.
8:46 – Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах защитить детей от агрессии в видеоиграх.
10:18 – В России создадут рейтинг частных клиник.
11:03 – В России фиксируют всплеск гриппа, который вызывает пневмонию всего за сутки.
11:45 – Роскомнадзор обязал WhatsApp выдавать данные
о пользователях сотрудникам ФСБ по первому требованию.
12:45 – Стройжилтехнадзор Коми привлечет управляющие организации к ответственности за нерасчищенные дворы.
Вопросы
14:04 – Будет ли в этом году оборудована купель на Восточном?
15:19 – Где будет храниться лампада, переданная арктической экспедицией?
16:01 – Почему снесли старую снежную горку, и кто построил новую?
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Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч!