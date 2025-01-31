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Общественный совет при УФССП России по Коми утвердил план работы в 2025 году

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Янв 31, 2025

Январское заседание Общественного совета при Управлении, традиционно посвященное подведению итогов минувшего года и плану на текущий, проходило живо: участие общественников в жизни службы в 2024 году стало заметнее,  «декларация о намерениях» в 2025-ом – еще содержательнее.

Председатель совещательно-консультативного органа Елена Вирзум на этот раз разбила план работы на направления – научно-просветительское, социальное, патриотическое. Темы заседаний и мероприятия с участием членов совета собраны в отдельные блоки.

– Участие в личных приемах граждан, в аттестации сотрудников и конкурсном отборе кадров, в торжественных мероприятиях – это проверенные временем формы взаимодействия общественности с судебными приставами, – комментирует руководитель Управления Дмитрий Кручинкин. – Радует, что стали появляться новые, связанные с патриотическим воспитанием подрастающего поколения, благотворительностью, семейным досугом. Общественный совет становится реальным помощником в многогранной работе с личным составом, которой служба уделяет огромное внимание.

На следующей встрече – в феврале – Общественному совету будут представлены итоги работы Управления в 2024 году. Как всегда, общественники первыми познакомятся с докладом главного судебного пристава Коми, который  готовится к заседанию коллегии.

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