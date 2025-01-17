Бывшие супруги под контролем пристава завершили раздел имущества

Делить было что, поэтому после развода бывшие муж и жена пережили еще не один судебный процесс. В результате в ОСП по г. Сыктывкару № 2 велось несколько исполнительных производств о взыскании с экс-супруга крупных сумм. Одна из них – 2 млн рублей.

Судебный пристав приняла комплекс мер. Закрыла для должника границу, запретила регистрационные действия с квартирой, обратила взыскание на счета и заработную плату.

Долгое время основным источником погашения долга была именно зарплата. Но так как у должника есть алиментные обязательства, в счет урегулирования имущественных отношений переводились небольшие суммы.

Когда долг сократился до 1 млн 250 тыс. рублей, должник пришел в отделение с наличными. В присутствии понятых пристав пересчитала купюры, оформила акт изъятия денежных средств и в установленном порядке направила их взыскателю.

Сразу же был оплачен и исполнительский сбор – около 140 тыс. рублей.

Что побудило должника одномоментно расплатиться с бывшей женой? По мнению пристава, свою роль сыграл арест новых счетов. Напомним, что служба постоянно мониторит имущественное положение должника и немедленно реагирует на его изменение.