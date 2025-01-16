Александр Елфимов – первый в Коми «Заслуженный судебный пристав РФ»

Год 160-летия службы начался в УФССП России по Республике Коми с хорошей новости: начальник Отделения судебных приставов по Корткеросскому району Александр Елфимов удостоен почетного звания «Заслуженный судебный пристав Российской Федерации».

23-летний юрист познакомился со службой как представитель стороны исполнительного производства. Грамотный и доброжелательный специалист сельхозкооператива произвел на судебных приставов благоприятное впечатление, и, когда появилась вакансия, начальник подразделения по Корткеросскому району пригласил Александра на беседу. Это было в 2003 году.

С тех пор Елфимов верен профессии. И служит там же – на родине. Отделение, которое Александр Николаевич возглавляет почти 12 лет, неоднократно лидировало в смотре-конкурсе на звание «Лучшее структурное подразделение УФССП России по Республике Коми».

– Но это же, наверное, сложно – взыскивать долги с односельчан? Кругом друзья, родственники…

– Среди должников друзей нет, – отвечает капитан внутренней службы службы. – Поблажек никому не даем.

Специфика сельского района – большие расстояния, труднодоступность населенных пунктов, отрезанных рекой, множество вахтовиков, которых трудно застать дома. Тем не менее, отделение под руководством Елфимова перевыполняет план. Так, в 2024 году взыскателям перечислено более 109 млн рублей, в госказну направлено почти 3,8 млн рублей исполнительского сбора.

Высокие показатели невозможны без исполнительской дисциплины. Старший судебный пристав создает деловую атмосферу на рабочих местах, не давая волю отрицательным эмоциям.

– Кричать не могу – ни на работе, ни дома. Все же взрослые люди. Для сотрудников, которые отказываются понимать, что от них требуется, есть меры дисциплинарного характера, – объясняет Александр Николаевич свой управленческий подход.

А вот самообразование, стремление к профессиональному росту поощряются. Вероятно, в том числе поэтому коллектив отделения по Корткеросскому району остается стабильным и одним из самых профессиональных в региональном Управлении.

Начальник отделения-старший судебный пристав ОСП по Корткеросскому району, ветеран ФССП России А. Н. Елфимов первым в Коми получил столь высокое звание.

– Не ожидал, честно говоря. Спасибо руководству службы, что оценили, – говорит заслуженный судебный пристав Российской Федерации. И добавляет с улыбкой: – Лишь бы не сказали, что на пенсию пора!