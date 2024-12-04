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За чистоту рядов

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Дек 4, 2024

В канун Международного дня борьбы с коррупцией Отделение собственной безопасности УФССП России по Республике Коми поделилось некоторыми результатами деятельности в 2024 году.

В частности, для выявления обстоятельств, препятствующих поступлению на государственную службу и в органы принудительного исполнения, проведены проверки в отношении 112 кандидатов, семерым из них в замещении должности отказано.

Двое госслужащих уведомили о склонении их к совершению коррупционного правонарушения.

Отделением собственной безопасности проведены две процессуальные проверки по материалам, содержащим признаки состава должностного преступления. По результатам рассмотрения материалов следственными органами возбуждены два уголовных дела в отношении судебных приставов-исполнителей ОСП по Сыктывдинскому району и по г. Ухте.

Уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя ОСП по Сыктывдинскому району по факту совершения двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 292 УК РФ (Служебный подлог), направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, следственные органы направили в суд уголовное дело, возбужденное по материалам ОСБ 2023 года в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя ОСП по Усть-Вымскому району по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

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