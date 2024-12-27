Новости читателей

Ваш помощник – дежурный пристав

ОтНовости Читателей

Дек 27, 2024

Чтобы получить квитанцию для оплаты долга или справочную информацию по исполнительному производству, подать заявление, обращайтесь к дежурным приставам, которые в будни принимают граждан в отделениях без записи, в порядке живой очереди.

Дежурный сотрудник также поможет записаться на личный прием к должностным лицам регионального Управления и подразделений судебных приставов.

Важно понимать, что дежурный пристав не рассчитывает сумму долга и не принимает другие процессуальные решения, так как этим занимается только судебный пристав-исполнитель, ведущий исполнительное производство.

Дежурный сотрудник принимает граждан с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу до 15:30 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Посетителям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия представителя.

Чтобы быть в курсе событий, читать новости, повышать правовую грамотность в части исполнительного производства, подписывайтесь на официальную страницу УФССП России по Республике Коми «ВКонтакте» https://vk.com/fssprus11.

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