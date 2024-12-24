Вакансии есть!

УФССП России по Республике Коми приглашает кандидатов на должности судебных приставов-исполнителей для работы в отделениях Воркуты, Инты, Сыктывкара, Ухты, Усинска.

У службы в органах принудительного исполнения целый ряд преимуществ, а именно:

специальное звание,

процессуальная самостоятельность,

карьерный рост,

социальные гарантии,

достойное денежное содержание,

основной и дополнительный отпуск, дополнительные дни на дорогу к месту отдыха и обратно, материальная помощь к отпуску,

санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях у Черного моря и в Подмосковье,

медицинское обслуживание,

обучение детей по целевому направлению,

форменное обмундирование,

пенсия по выслуге лет.

Пополняя ряды судебных приставов, вы обеспечиваете себе достойное настоящее, а своим детям – достойное будущее.

Документы от кандидатов принимает отдел государственной службы и кадров УФССП России по Коми: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 110.

Телефоны для справок — 8 (8212) 28-74-75, 28-79-78.

Подробнее о приеме в органы принудительного исполнения и актуальный список вакансий: https://r11.fssp.gov.ru/ob_upravlenii/job/ppgs_opi.