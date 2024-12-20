В новый год – на новом транспорте

Асфальту – «Ларгусы», бездорожью – «Нивы»: автопарк службы судебных приставов Коми пополнили восемь новых автомобилей семейства «Лада».

Вручая ключи начальникам отделений и водителям, главный судебный пристав Дмитрий Кручинкин призвал бережно относиться к госимуществу, поддерживать в полном порядке его техническое состояние и заботиться о внешнем виде.

Транспорт с ведомственной символикой из Сыктывкара отправится и на север республики – в Ижму, приполярную Инту, и на юг – в Прилузье.

Один из внедорожников поступил в распоряжение ОСП по обеспечению установленного порядка деятельности судов Сыктывкара.

– «Ларгус» есть, а вот «Нивы» нашему отделению очень не хватало. Автомобиль повышенной проходимости необходим для осуществления приводов из дачных поселков и отдаленных пригородов, – пояснил старший судебный пристав Вадим Калинин.

Автопарк службы обновляется регулярно. Новый транспорт в города и районы республики выезжал со двора Управления в 2019 и 2021 годах.