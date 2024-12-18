Новости читателей

Участница СВО возвращает долги дочери

ОтНовости Читателей

Дек 18, 2024

Исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено, когда ребенку исполнилось полтора года. Первые 50 рублей от мамы девочка получила через два с половиной года, еще через три с половиной взыскателю-опекуну перечислено 200 рублей.

Мизерные и нерегулярные платежи – как следствие неустроенной жизни – привели к тому, что задолженность жительницы Коми по алиментам превысила 900 тыс. рублей.

Выплатить этот долг и не накопить новый, просто отказавшись от вредных привычек, но по-прежнему перебиваясь мелкими заработками, едва ли получится. Сыктывкарка взвесила за и против и подписала контракт с министерством обороны. В зоне специальной военной операции нужны не только воины, персонал требуется и госпиталям.

Перемены в судьбе должницы стали заметны сразу: в пользу дочери – а ей уже 13 – стали поступать внушительные суммы.

Пристав, которая несколько лет взывала к совести, наказывала и подбадривала должницу, уверена, что долг будет погашен полностью. Тем более что, посетив ОСП по г. Сыктывкару № 2 во время отпуска, участница СВО сама заверила в этом.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Бизнес спрашивает и предлагает

Дек 17, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Долги оплатит «Кинг Конг»

Дек 16, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Выбор материала для одежды в условиях северных регионов

Дек 16, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Участница СВО возвращает долги дочери

Дек 18, 2024 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Благотворительный концерт “Во благо Родины”

Дек 18, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 17.12.2024.

Дек 18, 2024 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Бизнес спрашивает и предлагает

Дек 17, 2024 Новости Читателей 0 Comments