Участница СВО возвращает долги дочери

Исполнительное производство о взыскании алиментов было возбуждено, когда ребенку исполнилось полтора года. Первые 50 рублей от мамы девочка получила через два с половиной года, еще через три с половиной взыскателю-опекуну перечислено 200 рублей.

Мизерные и нерегулярные платежи – как следствие неустроенной жизни – привели к тому, что задолженность жительницы Коми по алиментам превысила 900 тыс. рублей.

Выплатить этот долг и не накопить новый, просто отказавшись от вредных привычек, но по-прежнему перебиваясь мелкими заработками, едва ли получится. Сыктывкарка взвесила за и против и подписала контракт с министерством обороны. В зоне специальной военной операции нужны не только воины, персонал требуется и госпиталям.

Перемены в судьбе должницы стали заметны сразу: в пользу дочери – а ей уже 13 – стали поступать внушительные суммы.

Пристав, которая несколько лет взывала к совести, наказывала и подбадривала должницу, уверена, что долг будет погашен полностью. Тем более что, посетив ОСП по г. Сыктывкару № 2 во время отпуска, участница СВО сама заверила в этом.