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Участникам Программы софинансирования пенсионных накоплений необходимо направить взносы до 31 декабря 2024 года

ОтНовости Читателей

Дек 28, 2024

Программа софинансирования пенсионных накоплений, по условиям которой государство удваивало взносы граждан на их пенсионный счет, завершается. Отделение Социального фонда по Республике Коми информирует: для граждан, уплативших первый взнос в 2015 году до 31.01.2015 включительно, 2024 год является заключительным годом государственного софинансирования (программа рассчитана на 10 лет с года уплаты первого взноса). Внести платеж за этот период необходимо до конца декабря. Размер взноса должен быть не меньше 2 тысяч рублей.

Внести платеж можно двумя способами: через своего работодателя или самостоятельно, перечислив деньги в Социальный фонд через банк. С января 2023 года реквизиты для перечисления платежа изменились. Актуальные данные можно найти по ссылке https://es.pfrf.ru/paymentDocs/. Чтобы реквизиты сформировались автоматически, необходимо авторизоваться на сайте СФР, выбрать платежи дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, далее — дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, зачисляемые в СФР за себя (если вы вносите платеж за себя).

Участники Программы имеют право на налоговый вычет на сумму уплачиваемых ими дополнительных взносов в пределах 12 000 рублей в год. Вычет включается в состав социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц. Для получения вычета необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения СФР по Республике Коми, позвонив по телефону: 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный).

Сообщества Отделения СФР по Коми в соцсетях:

https://t.me/sfr_komi

https://ok.ru/sfr.rkomi

https://vk.com/sfr_komi

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