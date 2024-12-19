Точечно и результативно

Совместные мероприятия судебных приставов и автоинспекции в столице Коми меняют формат, задачи, но в большинстве случаев опираются на возможности автоматизированных систем распознавания транспортных средств.

На этот раз внимание обоих ведомств было сосредоточено на крупных должниках по налогам и кредитам – именно их автомобили выявлялись в потоке транспорта. Далее каждый делал свою работу: автоинспектор требовал остановиться, судебный пристав составлял акт описи и ареста движимого имущества.

Таким образом за короткий срок в разных точках города арестовано пять автомобилей. Их владельцы – жители Сыктывкара и Корткеросского района – должны взыскателям от 520 тыс. до 2,5 млн рублей.

Теперь должники – ответственные хранители арестованного имущества без права пользования. Если долги не будут погашены в течение 10 дней, приставы начнут готовить автомобили к продаже.