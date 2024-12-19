Новости читателей

Точечно и результативно

ОтНовости Читателей

Дек 19, 2024

Совместные мероприятия судебных приставов и автоинспекции в столице Коми меняют формат, задачи, но в большинстве случаев опираются на возможности автоматизированных систем распознавания транспортных средств.

На этот раз внимание обоих ведомств было сосредоточено на крупных должниках по налогам и кредитам – именно их автомобили выявлялись в потоке транспорта. Далее каждый делал свою работу: автоинспектор требовал остановиться, судебный пристав составлял акт описи и ареста движимого имущества.

Таким образом за короткий срок в разных точках города арестовано пять автомобилей. Их владельцы – жители Сыктывкара и Корткеросского района – должны взыскателям от 520 тыс. до 2,5 млн рублей.

Теперь должники – ответственные хранители арестованного имущества без права пользования. Если долги не будут погашены в течение 10 дней, приставы начнут готовить автомобили к продаже.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Участница СВО возвращает долги дочери

Дек 18, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Бизнес спрашивает и предлагает

Дек 17, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Долги оплатит «Кинг Конг»

Дек 16, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

5 канал Инта

Участники СВО благодарят земляков за поддержку

Дек 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

При какой погоде объявляются актированные дни

Дек 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Торжественное вручение паспортов РФ

Дек 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Прокуратура подвела итоги конкурса рисунков

Дек 20, 2024 5 канал Инта 0 Comments