Спасибо вам, волшебники!

В преддверии Нового года в Управлении зазвенели детские голоса. На праздник пришли дети сотрудников службы судебных приставов и участники всероссийской акции «Елка желаний».

Дети читали стихи, танцевали, крутили сальто, делали шпагат, кидали снежки, отгадывали загадки с подвохом, водили хоровод вокруг елки – Дед Мороз и Снегурочка, другие организаторы мероприятия были искренне восхищены находчивостью и спортивными достижениями маленьких гостей.

В финале каждый получил сладкий подарок, а те, кто доверил свои заветные мечты «Елке желаний», получили то, о чем грезили. Сотрудники службы, включая главного судебного пристава Дмитрия Кручинкина и его заместителей, передали в дар мечтателям игрушки, платье принцессы, электропианино, умную колонку, бассейн, беговую дорожку.

«Спасибо вам за ваши добрые сердца и исполнение детской мечты. От всей души благодарю нашего волшебника, исполнившего желания моих мальчишек! Они очень довольны подарками», – написала мама двоих детей, подарки которым вручил руководитель Управления.

«Благодарю вас за сегодняшнее мероприятие и за участие в акции в целом. Тёма насколько счастлив, что даже спать не ложился. Спасибо вам за добрые дела. Сегодня я увидела дружный, доброжелательный коллектив, который помогает совсем незнакомым людям. Честно говоря, я до сих пор в шоке от того, что все это правда и все это с нами произошло… Спасибо вам и вашей команде!» – дала обратную связь обаятельная мама малыша, который покорил всех своей радостной энергией.