ТВ Гало

Сессия депутатов 22 ноября 2024 г. Воркута. ч.6. Изменение Устава. О уменьшении количества депутатов

ОтТВ Гало

Дек 6, 2024 #Воркута


О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа «Воркута» Республики Коми.

Ранее депутаты проголосовали за отмену выборов по партийным спискам. Видать подстраховываются, боятся проиграть выборы 2025 г. 👊
Из-за этого призываю всех жителей Республики Коми и Воркуты в предстоящих выборах, которые состоятся в сентябре 2025 года, прийти на избирательный участок и проголосовать!!! Ваш голос имеет значение и только Вы можете возродить и дать вторую жизнь, как Республике, так и своему городу!

Моя хата с краю? Мой голос ничего не решает!
Мы все с Вами видим к чему это привело!?

Один в поле не воин (если он не воин)!
И один в поле воин, коли по-русски скроен.

От ТВ Гало

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