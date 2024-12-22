Приятно познакомиться!

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Дек 23, 2024

В канун Нового года главный судебный пристав Дмитрий Кручинкин посетил подшефный кадетский класс.

Первоклассники эжвинской школы, которые в ноябре были посвящены в кадеты, впервые принимали главного судебного пристава Республики Коми, и видно, что готовились – даже клип сняли.

После музыкального приветствия мальчишки и девчонки засыпали Дмитрия Кручинкина вопросами, в которых угадывалось желание понять, чем занимается гость да и вся служба.

Председатель Молодежного совета Юлия Коржова подобрала понятные детям аналогии. Руководителя Управления она сравнила с директором школы, начальников отделений – с учителями, а суть работы судебных приставов объяснила через житейскую историю «взяла одноклассница игрушку на время и не отдает…».

Атмосфера становилась все более теплой, наступила пора и ребятам рассказать о себе. Оказалось, многие занимаются спортом. Один из кадетов угадал, что главный пристав болеет за «Спартак». «С меня – футбольный мяч!» – пообещал Дмитрий Кручинкин.

На прощание гости и хозяева обменялись подарками: дети получили наборы для уроков труда, а на выставку в Управление отправились самодельные новогодние открытки.

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