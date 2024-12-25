Приставы Сыктывкара передали конфискат на нужды Минобороны РФ

В первый раз за пьяное вождение сыктывкарец понес административное наказание в виде лишения прав на полтора года и штрафа в 30 тыс. рублей.

Во второй раз наступила уголовная ответственность. Штраф вырос до 200 тыс. рублей, а GMW TANK 300, который использовался при совершении преступления, приговором суда обращен в собственность государства.

Возбудив исполнительное производство о конфискации, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 поместила транспортное средство на специализированную стоянку, откуда оно и поступило в распоряжение Минобороны РФ.