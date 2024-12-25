Новости читателей

Приставы Сыктывкара передали конфискат на нужды Минобороны РФ

ОтНовости Читателей

Дек 25, 2024

В первый раз за пьяное вождение сыктывкарец понес административное наказание в виде лишения прав на полтора года и штрафа в 30 тыс. рублей.

Во второй раз наступила уголовная ответственность. Штраф вырос до 200 тыс. рублей, а GMW TANK 300, который использовался при совершении преступления, приговором суда обращен в собственность государства.

Возбудив исполнительное производство о конфискации, судебный пристав ОСП по г. Сыктывкару № 2 поместила транспортное средство на специализированную стоянку, откуда оно и поступило в распоряжение Минобороны РФ.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Вакансии есть!

Дек 24, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Приятно познакомиться!

Дек 23, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В новый год – на новом транспорте

Дек 20, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Новости читателей

Приставы Сыктывкара передали конфискат на нужды Минобороны РФ

Дек 25, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Новости читателей

Вакансии есть!

Дек 24, 2024 Новости Читателей 0 Comments
5 канал Инта

Дорога к Храму. «Рождество».

Дек 23, 2024 5 канал Инта 0 Comments
5 канал Инта

Какие проекты по «Народному бюджету» будут реализованы в 2025 году

Дек 23, 2024 5 канал Инта 0 Comments