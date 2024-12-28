Пристав Михаил Осташов: «Надо держать себя в тонусе!»

Усть-цилём – значит лыжник. Редкий уроженец северного района Коми не умеет передвигаться по снегу на полозьях.

В службе судебных приставов к детскому увлечению Михаила Осташова добавились другие виды спорта – легкая атлетика, стрельба из пистолета, ориентирование и биатлон. И в каждом сотруднику Отделения специального назначения УФССП России по Республике Коми удалось добиться результата: по итогам минувшего сезона общество «Динамо» признало старшего лейтенанта внутренней службы лучшим в региональном ведомстве спортсменом КФК органов безопасности и правопорядка.

– Тренируюсь круглый год – в рамках служебной подготовки и самостоятельно, участвую в жизни сыктывкарского лыжного клуба и легкоатлетического сообщества, – рассказывает Михаил. – Да, бывает, не хочется вечером надевать спортивную форму, выходить на пробежку, но работа требует: «Держи себя в тонусе!»

Как сотрудник Отделения специального назначения Михаил исполняет весь спектр служебных обязанностей судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Выдворение нелегальных мигрантов, межрегиональные приводы, обеспечение пропускного режима в судах и безопасности участников особо значимых судебных процессов требуют физической выносливости, длительной концентрации внимания, стрессоустойчивости. Регулярные спортивные занятия помогают судебному приставу по ОУПДС поддерживать профессиональные качества на высоком уровне.

И пример детям нужно показывать. У Михаила сын и дочь – подростки. Сына отец привел в дзюдо, затем Олег пробовал себя в волейболе, сейчас остановился на боксе. Дочь Ксюша – лыжница, что неудивительно: корни-то у девочки усть-цилёмские!