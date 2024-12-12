Оn-line Среда (9 выпуск) 11.12.2024





Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 – Начало/приветствие.

0:37 – Владимир Путин открыл Всероссийскую акцию "Ёлка желаний".

2:38 – Минобрнауки изменило порядок поступления в вузы.

4:17 – Россиянам рассказали, каким будет размер предновогодних пенсий.

7:31 – За незаконный сбор персональных данных россиян и использование личной информации теперь будут наказывать строже.

8:59 – Владимир Путин поручил кабинету министров с 2025 года начать программу «Земский тренер».

10:02 – Новая российская онковакцина показала эффективность на доклинических испытания.

11:21 – Для подачи заявления на патент на 2025 год осталось меньше двух недель.

13:25 -Жители Коми вернули в оборот 285 тысяч монет.

14:34 – С начала года в Коми заключено более 1000 социальных контрактов.

17:34 -Балет «Щелкунчик» 31 декабря покажут на «Первом канале».

Вопросы

18:45 – Можно ли самому в лесу срубить елку?

21:23 – Как улучшить жилищные условия многодетной семье, и что включает в себя улучшение жилищных условий?

24:07 – Завершилось ли благоустройство пл.Ленина в рамках программы "Формирование Комфортной городской среды"?

26:04 – Когда планируется строительство современного ледового дворца в городе Инта?

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Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч!