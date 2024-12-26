5 канал Инта

Оn-line Среда (11 выпуск) 25.12.2024

От5 канал Инта

Дек 26, 2024 #Инта


Здравствуйте, рады приветствовать вас в проекте Оn-line Среда. Сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей Республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно!

Новости

0:00 – Начало/приветствие.
0:37 – Банк России не стал повышать ключевую ставку.
1:21 – «Налоговый кешбэк» для семей с детьми заработает с 2026 года.
2:56 – Владимир Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям попавших в плен.
3:52 – Совет Федерации одобрил закон, запрещающий принимать в школы детей без знания русского языка.
5:15 – Россия вышла на третье место в мире по количеству разводов.
7:11 – В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о легком ковиде.
8:33 -В России набирает обороты тренд на джоб-хоппинг, разрушающий бизнес.
9:58 – YouTube на грани полной блокировки.
11:40 – Мошенники начали красть аккаунты через фейковый канал Wildberries.
12:24 – В РФ пройдет эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов.
13:42 – В Минэкономразвития Коми рассказали о развитии Арктических районов республики.
15:46 – В Коми внедряют более совершенную систему управления льготным лекарственным обеспечением.
16:55 -Тарифы на коммунальные услуги с 1 января 2025 года в Коми останутся на прежнем уровне.

Вопросы

18:07 – Когда начнет свою работу зимняя автодорога в отдаленные села Инты?
18:57 – Будет ли праздничная программа в Новогоднюю ночь на центральной площади?
19:21 – Не все лампочки работают на светящихся деревьях в снежном городке. Почему их не отремонтируют?
19:44 – Расскажите о популярных видах мошенничества, и как уберечь свои сбережения?

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Благодарим вас за внимание и надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с Вами на следующей неделе. До новых встреч!

От 5 канал Инта

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