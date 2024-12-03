5 канал Инта

Конференция коми народа-2024

От5 канал Инта

Дек 3, 2024 #Инта


Транспортное обеспечение, связь, медицину, перспективы агрокомплекса, благоустройство и ряд других вопросов обсудили представители коренного населения, проживающего в селах и деревнях интинского округа на прошедшей конференции коми народа.
В этом году в ней приняли участие 26 из 30 избранных делегатов. С сельскими жителями встретились представители местной и республиканской власти, депутаты, члены межрегионального общественного движения «Коми войтыр», представители фонда «Защитники Отечества» и «Движения Первых».

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https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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