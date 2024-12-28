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Как вырастет размер пенсии работающих пенсионеров Коми в январе 2025 года

ОтНовости Читателей

Дек 28, 2024

Начиная со следующего года Социальный фонд России начнет индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Это значит, что повышение будет обеспечено всем получателям пенсий, независимо от наличия у них оплачиваемой работы. В Республике Коми индексация коснется более 44 тысяч работающих пенсионеров. При этом рост выплат будет разным у тех, кто продолжает трудиться, и у тех, кто уже уволился.

Согласно изменениям, подписанным президентом в этом году, пенсии работающих пенсионеров теперь подлежат индексации наравне с выплатами неработающих. До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Соцфонд будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.

Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Уровень индексации будет считаться не от той суммы, которую работающий пенсионер получает сейчас, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером. Поясним на примере. Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рублей в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубль. Предполагаемый коэффициент инфляции, а, следовательно, и индексации 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубль (то есть с учетом всех индексаций). Таким образом, пенсия у работающего пенсионера вырастет на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,05 рублей (19 527,94 тысяч + 2 653,11 рубля). Таким образом, пенсионер получит индексацию с учетом всех пропущенных за время работы повышений, но сама пенсия будет выплачиваться с учетом индекса за 2025 год.

Когда пенсионер уволится, в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, он получит повышение пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных индексаций за время его работы. Именно поэтому максимальное увеличение в январе ожидает тех пенсионеров, которые ранее уволились с работы. Иными словами, повышение выплат гарантировано всем, но только оставившие трудовую деятельность получат еще и прибавку в связи с прекращением трудовой деятельности.

Индексация с нового года планируется на уровне 7,3%. Однако правительство сохранило за собой право дополнительно увеличить пенсии в том случае, если рост цен по итогам года окажется выше указанного коэффициента.

Отметим, что возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше. Это относится к таким видам обеспечения, как государственные и социальные пенсии, накопительная пенсия и ежемесячная денежная выплата, которая является одной из самых распространенных социальных льгот для пенсионеров. Все перечисленные выплаты не переставали индексироваться работающим пенсионерам в прошлые годы.

Помимо этого, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится августовское повышение выплат. Его Соцфонд проводит ежегодно в результате поступления на формирование пенсии новых страховых взносов работодателей за пенсионеров, осуществляющих работу.

Консультацию можно получить в едином контакт-центре по телефону 8-800-10-000-01 (звонок бесплатный для абонентов мобильных и стационарных телефонов, зарегистрированных на территории России).

Официальные сообщества Отделения Социального фонда России по Республике Коми в социальных сетях:

https://t.me/sfr_komi

https://ok.ru/sfr.rkomi

https://vk.com/sfr_komi

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