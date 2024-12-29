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К Новому году: благодаря приставам мостостроители Ухты получили зарплату

ОтНовости Читателей

Дек 29, 2024

В последние дни уходящего года в Отделение судебных приставов по г. Ухте поступили на исполнение 59 удостоверений комиссии по трудовым спорам о взыскании 2,65 млн рублей в пользу работников мостостроительной компании.

Чтобы новогодний праздник пришел в каждый дом, возбудив исполнительные производства, судебный пристав-исполнитель связалась с руководителем юридического лица и убедила не откладывать перечисление средств.

Меры принудительного исполнения не понадобились. Работодатель сразу погасил долг, а депозитчики ОСП по г. Ухте без промедления перечислили взысканную зарплату на счета мостостроителей.

В канун Нового года работники получили от 6,5 до 100 тыс. рублей.

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