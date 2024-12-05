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К Международному дню борьбы с коррупцией: семинар-лекция и квиз «Коррупция СТОП»

ОтНовости Читателей

Дек 5, 2024

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми организованы семинар-лекция и интеллектуальная игра «Коррупция СТОП».

На семинаре рассмотрены основные тезисы антикоррупционного законодательства. К обсуждению были предложены не только теоретические аспекты, но и практические примеры применения законов в различных ситуациях.

Квиз «Коррупция СТОП» стал настоящим испытанием для участников. Вопросы охватывали как теоретические аспекты антикоррупционного законодательства, так и практические ситуации, с которыми могут столкнуться госслужащие.

Особенностью мероприятия стало использование нестандартных примеров коррупционных правонарушений, взятых из произведений художественной литературы и фольклора.

Такой подход позволил участникам не только освежить свои знания о коррупции, но и рассмотреть её проявления через призму искусства, что сделало изучение темы более доступным и интересным.

В условиях современного общества, где коррупция остаётся актуальной проблемой, подобные инициативы играют значительную роль в создании прозрачной и честной государственной системы.

От Новости Читателей

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