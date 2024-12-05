5 канал Инта

Интинцев приглашают на благотворительный концерт

От5 канал Инта

Дек 6, 2024 #Инта


9 декабря в День героев Отечества в Приполярье состоится благотворительный концерт в поддержку военнослужащих интинцев, принимающих участие в спецоперации. На главной сцене города выступят известные творческие коллективы Инты, несколько номеров исполнят солисты вокальной группы Союза Ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн «Боевое братство» города Усинска.
Организаторы приглашают горожан прийти на концерт, купить билет, и получить удовольствие от патриотических и ярких выступлений творческих коллективов, тем самым поддержав героев Отечества. Стоимость билета 300 рублей.
Все собранные средства будут направлены на помощь в обеспечении необходимым наших земляков-мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

От 5 канал Инта

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