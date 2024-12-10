Дорога к Храму.«Смирение».2 часть.





Как смирение влияет на отношения с Богом, другими людьми и с самим собой? Не ведет ли оно к постоянному чувству вины, депрессии и как отличить смирение от равнодушия?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена смирению.

01:01 Не ведет ли смирение к постоянному чувству вины и депрессии?

03:37 Как в современном мире обрести смирение, а вместе с ним и душевный покой?

06:44 Быть смиренным – это быть пассивным перед жизненными проблемами и трудностями?

07:27 Должен ли смиренный человек отрицать в себе физические, душевные и духовные дарования? Если красивый человек будет считать себя некрасивым, талантливый – бездарным – это будет смирением или ложью?

08:33 Как отличить смирение от равнодушия?

09:53 Совместимо ли смирение и защита своих прав? Как реагировать на беззаконие, бескультурье или неуважительное отношение?

13:42 Какие советы Вы могли бы дать тем, кто стремится стать более смиренным человеком?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.