Дорога к храму.«Смирение».1 часть.





Как смирение влияет на отношения с Богом, другими людьми и с самим собой? Не ведет ли оно к постоянному чувству вины, депрессии и как отличить смирение от равнодушия?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена смирению.

01:01 Что значит смирение с духовной точки зрения, и почему оно так важно в жизни верующего?

07:29 Почему смирение почитается одной из главных христианских добродетелей?

10:37 Как смирение влияет на отношения с Богом, другими людьми и с самим собой?

14:34 Как преодолеть гордость и эгоизм, которые мешают смирению?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.