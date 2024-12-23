Дорога к Храму. «Рождество».





Почему Рождественский пост считается важным подготовительным периодом к празднику Рождества Христова? Можно ли гадать и колядовать во время святок?

Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена Рождеству.

01:01 Раньше был единый праздник Крещения, Рождества и Богоявления. Почему праздники были разделены?

03:58 Почему Рождественский пост считается важным подготовительным периодом к празднику Рождества Христова?

06:11 Как пост влияет на духовное развитие и состояние души верующего?

07:52 Как правильно проводить время поста, какие правила и традиции необходимо соблюдать?

11:01 Каков смысл уклонения от увеселений и смысл ограничения поступающей информации?

15:27 Как поститься в случае, когда один из супругов верующий и постится, а другой – нет?

18:21 Как поститься детям?

20:54 Какие молитвы или особые службы рекомендованы в период Рождественского поста?

26:27 Можно ли мыться, делать уборку или работать на Рождество?

31:55 Почему нельзя ходить на кладбище на Рождество?

32:59 Можно ли гадать на Рождество?

36:26 Как РПЦ относится к традиции колядования во время святок?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.