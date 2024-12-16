Долги оплатит «Кинг Конг»

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 возбуждены исполнительные производства о взыскании с предпринимателя кредитных средств.

Накоплений на банковских счетах, постоянного дохода у должника нет, из ликвидного имущества – новый Great Wall Poer King Kong.

Судебный пристав-исполнитель вынесла запрет на регистрационные действия с транспортным средством и потребовала предъявить имущество для составления акта описи и ареста. Добровольно прощаться с пикапом должник не захотел, пришлось объявить «Кинг Конга» в розыск.

Разыскное задание было исполнено, и к месту парковки автомобиля должника подъехал эвакуатор.

Арестованное имущество доставлено на спецстоянку. Уполномоченная организация занялась оценкой.