



В День Героев Отечества в Инте прошел большой благотворительный концерт «Во благо Родины» в поддержку военнослужащих интинцев, принимающих участие в спецоперации. На главной сцене города выступили известные творческие коллективы Инты, несколько номеров исполнили солисты вокальной группы Союза Ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн «Боевое братство» города Усинска.

Все собранные средства направлены на помощь в обеспечении наших земляков – мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

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