5 канал Инта

Благотворительный концерт “Во благо Родины”

От5 канал Инта

Дек 18, 2024 #Инта


В День Героев Отечества в Инте прошел большой благотворительный концерт «Во благо Родины» в поддержку военнослужащих интинцев, принимающих участие в спецоперации. На главной сцене города выступили известные творческие коллективы Инты, несколько номеров исполнили солисты вокальной группы Союза Ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн «Боевое братство» города Усинска.
Все собранные средства направлены на помощь в обеспечении наших земляков – мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Все выпуски "Новостей": https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

От 5 канал Инта

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