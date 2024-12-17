Бизнес спрашивает и предлагает

В Торгово-промышленной палате Республики Коми прошла традиционная встреча, посвященная взаимодействию предпринимателей и службы судебных приставов.

Правовая грамотность бизнеса в сфере принудительного исполнения растет: если к первой подобной встрече в сентябре 2020 года предприниматели из 14 муниципалитетов направили в ТПП РК более 30 вопросов, адресованных судебным приставам, то на этот раз вопросов было 12 – от управляющей компании из Инты и крупного предприятия пищевой промышленности из Сыктывкара.

Два субъекта экономической деятельности из столицы Коми использовали возможность лично пообщаться с должностным лицом службы и, пользуясь случаем, внесли предложение.

Дело в том, что работодатели ежедневно исполняют постановления судебных приставов, касающиеся разных категорий исполнительных производств. В ряде случаев самостоятельно принять решение о размере удержания, очередности и так далее невозможно. Нужна срочная консультация пристава, но как ее получить? Участницы встречи предложили службе по примеру других государственных органов закрепить кураторов за крупными предприятиями.

Начальник отдела организации исполнительного производства УФССП России по Республике Коми Анастасия Ватаманова сочла предложение заслуживающим внимания. Кроме того, напомнила крупным работодателям из разных муниципалитетов о том, что наболевшие проблемы, связанные с принудительным исполнением, можно и нужно обсуждать в ходе деловых встреч с сотрудниками местных отделений судебных приставов.