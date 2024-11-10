Врио Главы Коми назначен Ростислав Гольдштейн





Временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми назначен Ростислав Гольдштейн. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Возглавлявший наш регион с апреля 2020 года Владимир Уйба ушел в отставку по собственному желанию. Он записал видеообращение к жителям Коми, в котором сообщил, что Президент поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне. О какой именно должности идет речь, он не уточнил. На днях стало известно, что Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.