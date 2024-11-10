5 канал Инта

Врио Главы Коми назначен Ростислав Гольдштейн

От5 канал Инта

Ноя 11, 2024 #Инта


Временно исполняющим обязанности Главы Республики Коми назначен Ростислав Гольдштейн. Соответствующий Указ подписал Президент России Владимир Путин. Возглавлявший наш регион с апреля 2020 года Владимир Уйба ушел в отставку по собственному желанию. Он записал видеообращение к жителям Коми, в котором сообщил, что Президент поручил ему новый фронт работ, уже на федеральном уровне. О какой именно должности идет речь, он не уточнил. На днях стало известно, что Владимир Уйба назначен первым заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

От 5 канал Инта

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