Виновник ДТП в Сыктывкаре компенсировал моральный вред пострадавшей и ее родителям

В ОСП по Эжвинскому району окончены три исполнительных производства на сумму 560 тыс. рублей. Взысканные средства в качестве компенсации морального вреда перечислены пострадавшей в ДТП и ее родителям.

Для исполнения решения суда судебный пристав использовала в отношении должника комплекс принудительных мер. В частности, вынесла запрет на регистрационные действия с земельными участками, дачными строениями и гаражом; арестовала автомобиль и подготовила пакет документов для его продажи на торгах.

Так как долг перед взыскателями погашен за пределами добровольного срока, с должника дополнительно взыскан исполнительский сбор: больше 39 тыс. рублей направлены в федеральный бюджет. Также на сыктывкарца возложены расходы на оплату услуг оценщика автомобиля.