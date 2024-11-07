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В Сыктывкаре первоклассники с шевронами ФССП России посвящены в кадеты

ОтНовости Читателей

Ноя 7, 2024

В эжвинской школе № 22 произошло без преувеличения историческое событие – ученики 1 «к» посвящены в кадеты.

На церемонии для первоклассников все по-взрослому: построение, вынос знамени, хором гимн России, который дети знают наизусть, гимн Республики Коми, и клятва – кадеты поклялись быть преданными Отечеству, знать его историю, готовить себя к служению Родине, добросовестно учиться, дорожить дружбой и кадетским братством.

– Едва ли сами малыши до конца поняли суть происходящего, но с ними были взрослые – их папы и мамы, бабушки, которые выбрали для своих детей общеразвивающую программу «Юный кадет» и теперь поддерживают все начинания педагогов и шефов–судебных приставов, – отметил заместитель руководителя УФССП России по Республике Коми Максим Орлов.

Открытие кадетского класса в средней школе № 22 им. Георгия Димитрова стало результатом трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, которое подписали Управление образования г. Сыктывкара, УФССП России по Республике и образовательное учреждение.

Цель такого взаимодействия – патриотическое воспитание и правовое просвещение подрастающего поколения, развитие культуры безопасного поведения, привитие навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

– Вкладывая свои силы, время, знания в кадетов, мы не только растим себе смену, – считает председатель Молодежного совета Управления Юлия Коржова, – но и закладываем фундамент для их успешного будущего.

От Новости Читателей

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