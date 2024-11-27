Участник СВО из Усть-Кулома отдал долг сыну

Еще недавно усть-куломцу гордиться было нечем: праздная жизнь, административные правонарушения и штрафы, долг по алиментам.

В 2022 году судебный пристав ОСП по Усть-Куломскому району арестовала и выставила на торги долю должника в благоустроенной квартире. Родственники выкупили ее, взыскатель получила 250 тыс. рублей, и задолженность по алиментам снова стала расти.

Весной этого года усть-куломец заключил контракт о прохождении военной службы, пристав обратила взыскание на зарплату, и 17-летний сын наконец стал получать деньги от отца ежемесячно.

Чтобы не растягивать выплату долга, должник поступил по-мужски: прибыв в отпуск, немедленно перечислил взыскателю в пользу сына более 650 тыс. рублей.