Новости читателей

Сыктывкарец вернул государству воркутинскую пенсию

ОтНовости Читателей

Ноя 15, 2024

Уволенный со службы по выслуге лет сыктывкарец предоставил заведомо ложные сведения о постоянном проживании в заполярной Воркуте и 1 год 8 месяцев получал пенсию с повышенным коэффициентом.

За мошенничество при получении выплат в особо крупном размере пенсионер оштрафован на 100 тыс. рублей. В рамках гражданского судопроизводства с него взысканы 297 тыс. рублей ущерба, причиненного преступлением.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 обратил взыскание на счета и зарплату должника, запретил регистрационные действия с квартирой, земельным участком и автоприцепом.

Из разных источников ущерб возмещен полностью. Исполнительное производство окончено.

От Новости Читателей

Похожая запись

Новости читателей

Сельчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

Ноя 11, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

В Сыктывкаре первоклассники с шевронами ФССП России посвящены в кадеты

Ноя 7, 2024 Новости Читателей
Новости читателей

Охрана труда – основа безопасности на рабочем месте

Ноя 6, 2024 Новости Читателей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 14.11.2024.

Ноя 16, 2024 5 канал Инта 0 Comments
Новости читателей

Сыктывкарец вернул государству воркутинскую пенсию

Ноя 15, 2024 Новости Читателей 0 Comments
Здоров 11

Разговор с доктором: Школы диабета – помощь детям и родителям

Ноя 14, 2024 Министерство спорта 0 Comments
5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 12.11.2024.

Ноя 13, 2024 5 канал Инта 0 Comments