Сыктывкарец вернул государству воркутинскую пенсию

Уволенный со службы по выслуге лет сыктывкарец предоставил заведомо ложные сведения о постоянном проживании в заполярной Воркуте и 1 год 8 месяцев получал пенсию с повышенным коэффициентом.

За мошенничество при получении выплат в особо крупном размере пенсионер оштрафован на 100 тыс. рублей. В рамках гражданского судопроизводства с него взысканы 297 тыс. рублей ущерба, причиненного преступлением.

Судебный пристав ОСП по Сыктывкару № 2 обратил взыскание на счета и зарплату должника, запретил регистрационные действия с квартирой, земельным участком и автоприцепом.

Из разных источников ущерб возмещен полностью. Исполнительное производство окончено.