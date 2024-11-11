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Сельчанин погасил долг по алиментам после возбуждения уголовного дела

ОтНовости Читателей

Ноя 11, 2024

Житель Корткеросского района 1988 г. р. обязан выплачивать в пользу дочери четверть своего заработка или иного дохода. Пока мужчина работал, платил алименты исправно, оставил работу – начал копить долг.

Напомним, в отсутствие официального дохода задолженность по алиментам рассчитывается на основе средней заработной платы в стране. У корткеросца задолженность достигла 296 тыс. рублей.

Защищая право ребенка на получение содержания, судебный пристав-исполнитель ОСП по Корткеросскому району привлекла родителя к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказанием за неуплату алиментов стали 80 часов обязательных работ.

Так как сумма долга не уменьшилась, пристав инициировала возбуждение уголовного дела по ст. 157 УК РФ. Заседания суда должник дожидался в следственном изоляторе. Но приговор не был вынесен: стараниями родственников долг оплачен полностью, уголовное дело прекращено.

Текущие алименты должник будет выплачивать из зарплаты. Покинув СИЗО, мужчина немедленно трудоустроился.

С начала года в Коми к уголовной ответственности за неуплату алиментов привлечены 506 должников.

От Новости Читателей

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