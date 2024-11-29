Здоров 11

🎙 Разговор с доктором: ВИЧ: просто о важном

ОтМинистерство спорта

Ноя 29, 2024


❗ В Республике Коми проходит Неделя борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях. Эта тема по-прежнему актуальна и требует внимания каждого.

👩‍⚕ Главный врач ГБУЗ РК «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», Жиглова Екатерина Николаевна, в интервью Здоров11 рассказала о текущей ситуации с ВИЧ в Республике Коми.
Екатерина Николаевна отметила, что современные методы лечения позволяют людям с ВИЧ вести полноценную жизнь, и подчеркнула важность регулярной сдачи анализа на ВИЧ для своевременного выявления и начала терапии.

☝ Знание о ВИЧ, ответственное отношение к своему здоровью и своевременная диагностика – залог эффективной профилактики и успешного лечения.

От Министерство спорта

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