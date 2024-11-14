Разговор с доктором: Школы диабета – помощь детям и родителям





☝ В Республике Коми проходит Неделя борьбы с диабетом. Особое внимание уделяется детям с этим заболеванием, ведь им важно научиться жить с диабетом и контролировать его.

👩‍⚕ Заведующая детским поликлиническим отделением №2 Сыктывкарской детской поликлиники №3, педиатр Гордиенко Лариса Витальевна в интервью Здоров11 рассказала о школах сахарного диабета.

👉 Лариса Витальевна подробно остановилась на том, что входит в этот проект, и особенно отметила важность работы школ сахарного диабета. Врач подчеркнула, насколько важны эти школы для детей, живущих с диабетом, и их родителей, ведь именно там они получают необходимые знания и навыки для управления заболеванием.

❗ Обучение и поддержка – ключевые факторы успешной борьбы с диабетом у детей. Школы диабета предоставляют необходимые инструменты для того, чтобы дети с этим заболеванием могли жить полноценной и активной жизнью.