Здоров 11

Разговор с доктором: Школы диабета – помощь детям и родителям

ОтМинистерство спорта

Ноя 14, 2024


☝ В Республике Коми проходит Неделя борьбы с диабетом. Особое внимание уделяется детям с этим заболеванием, ведь им важно научиться жить с диабетом и контролировать его.

👩‍⚕ Заведующая детским поликлиническим отделением №2 Сыктывкарской детской поликлиники №3, педиатр Гордиенко Лариса Витальевна в интервью Здоров11 рассказала о школах сахарного диабета.
👉 Лариса Витальевна подробно остановилась на том, что входит в этот проект, и особенно отметила важность работы школ сахарного диабета. Врач подчеркнула, насколько важны эти школы для детей, живущих с диабетом, и их родителей, ведь именно там они получают необходимые знания и навыки для управления заболеванием.

❗ Обучение и поддержка – ключевые факторы успешной борьбы с диабетом у детей. Школы диабета предоставляют необходимые инструменты для того, чтобы дети с этим заболеванием могли жить полноценной и активной жизнью.

От Министерство спорта

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