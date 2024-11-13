Разговор с доктором: Как сохранить душевное здоровье в условиях высоких нагрузок?





💊 В Республике Коми проходит Неделя сохранения душевного комфорта. В современном мире, полном стрессов и высоких нагрузок, поддержание психического здоровья становится особенно важным.

👩‍⚕ Яичникова Вера Сергеевна, главный внештатный психолог, психотерапевт в интервью Здоров11 рассказала о профессиональном выгорании – синдроме, который всё чаще встречается среди людей разных профессий.

Вера Сергеевна объяснила, кто больше подвержен риску эмоционального истощения, как выгорание влияет на нашу жизнь и здоровье, а также дала рекомендации, как распознать первые признаки выгорания и эффективно с ним бороться.

☝ Забота о душевном комфорте – это инвестиция в себя, в своё здоровье и благополучие. Не бойтесь обращаться за помощью к специалистам, если чувствуете, что не справляетесь с эмоциональными нагрузками самостоятельно.